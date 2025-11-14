Temen a la deportación: venezolanos abandonan EEUU tras perder este permiso clave

Suscríbete a nuestros canales

La incertidumbre migratoria en Estados Unidos ha llevado a una familia venezolana a tomar la difícil decisión de dejar el país y regresar a Venezuela.

Andreina, su esposo José Luis y su hija de 9 años, quienes habían construido una vida en Chicago durante más de dos años, comenzaron su viaje de regreso a casa después de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS).

El miedo al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se volvió insostenible, según reportó la cadena Univision.

La situación de miles de migrantes venezolanos se complicó aún más con la finalización del TPS

Para Andreina y José Luis, su mayor preocupación era su pequeña hija. El temor de que un operativo de ICE pudiera dejar a la niña sola en Estados Unidos aceleró su decisión de partir.

En una entrevista realizada por Univision, Andreina recordó el momento crítico cuando su hija, en la guardería, le confesó su miedo:

"Mami, a veces me da miedo que no vengas a recogerme".

Esta frase llevó a los padres a poner la seguridad de su familia por encima del "sueño americano".

El impacto emocional que ha quedado en esta familia venezolana ante el retorno forzado tras quedarse sin TPS

La travesía de regreso estuvo marcada por una profunda tristeza. La familia empacó sus pocas pertenencias, dejando atrás la estabilidad y lo que habían logrado con esfuerzo.

Andreina confesó a Univision el dolor de abandonar su hogar temporal, llorando al organizar la habitación con la incertidumbre de no saber si volverían a pisar suelo estadounidense.

La niña, según relató su madre, opuso resistencia a la idea de regresar, sufriendo la despedida de su prima, a quien consideraba una hermana.

Un nuevo comienzo en Táchira

Finalmente, la familia ha llegado a su querido estado Táchira, en Venezuela, donde sus parientes los recibieron con una cálida bienvenida que incluyó música llanera, la favorita de José Luis, y mariachis, brindándoles un momento de tranquilidad en medio de la adversidad.

Ahora, están listos para comenzar una nueva vida. Andreina apoyará a su esposo en su trabajo como agricultor y se dedicará al cuidado de su hija.

Aunque el recuerdo de Chicago y la preocupación por otros migrantes que siguen en riesgo permanecen, la familia mira hacia el futuro, dispuesta a enfrentar los desafíos de este nuevo comienzo.

Este caso pone de relieve la dura realidad que enfrentan los venezolanos que han perdido su estatus migratorio.

Opciones que tienen los venezolanos en EEUU tras perder el TPS

Asilo político: esta es una de las vías más comunes para los venezolanos que temen ser perseguidos en su país de origen.

Ajuste de estatus a Residencia Permanente (Green Card): si una persona es elegible para la residencia permanente a través de otras categorías, el TPS no le impedía presentar una solicitud.

Otras opciones

Retención de Remoción o Convención Contra la Tortura (CAT): Protecciones relacionadas con el temor a la persecución o tortura en Venezuela.

Estatus de No Inmigrante: Solicitar visas para las que puedan calificar (por ejemplo, visas de estudiante, visas de trabajo no basadas en patrocinio familiar).

Visa U o Visa T: Para víctimas de ciertos crímenes (Visa U) o víctimas de trata de personas (Visa T).

Permiso Humanitario (Parole): Aunque es temporal y de difícil obtención, puede ser considerado para personas con situaciones extremas o urgentes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube