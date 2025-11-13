¿Qué pasó en el aeropuerto de Los Ángeles? Misterioso olor causa alerta y hospitalización

Suscríbete a nuestros canales

El aeropuerto de Los Ángeles (LAX) vivió momentos de tensión este miércoles cuando un equipo especializado en materiales peligrosos acudió de emergencia tras reportarse un fuerte olor desconocido cerca de una de las puertas de embarque.

La situación obligó a activar un operativo de seguridad que involucró a los bomberos, personal del aeropuerto y autoridades de salud.

Olor misterioso en la Puerta 64A

De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el incidente se originó en una sala de control de incendios ubicada junto a la Puerta 64A, donde varios trabajadores detectaron un olor inusual y alertaron a las autoridades.

El equipo de materiales peligrosos llegó rápidamente para evaluar el ambiente y descartar riesgos químicos que pudieran afectar a pasajeros o empleados del aeropuerto.

Durante la inspección, los bomberos aseguraron la zona y realizaron pruebas para identificar el origen del olor. Hasta el momento, no se ha determinado la causa, aunque los primeros reportes señalan que no hubo derrames ni explosiones.

Una persona hospitalizada y causa aún desconocida

El LAFD informó que una persona presentó dificultad para respirar tras la exposición al olor y se trasladó por sus propios medios a un hospital local para recibir atención médica preventiva.

No se reportaron otras lesiones ni se ordenaron evacuaciones masivas, pero la Puerta 64A permaneció cerrada mientras los especialistas realizaban sus mediciones.

La causa exacta del olor sigue bajo investigación. Las autoridades del aeropuerto de Los Ángeles aseguraron que las operaciones no fueron interrumpidas y que los pasajeros fueron redirigidos a otras puertas cercanas.

Los equipos de emergencia continúan monitoreando la zona y esperan los resultados de las pruebas para determinar si el incidente estuvo relacionado con alguna fuga química, problema eléctrico o falla en el sistema de control de incendios.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube