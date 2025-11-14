¡Escándalo en el Ejército de EEUU! Pacientes de Fort Hood denuncian a ginecólogo: así abusaba de sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

El comandante del Centro Médico Militar Darnall en la base de Fort Hood confirmó que los investigadores han recibido nuevas denuncias. Un ginecólogo que atendió a cientos de militares y sus cónyuges enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada y grabaciones secretas.

El coronel Mark Jacques, comandante del centro médico, afirmó que enviaron correspondencia a más de 1.400 pacientes del médico para informar sobre la investigación. Habilitaron una línea telefónica directa para que las pacientes que han contactado puedan presentar sus quejas.

¿Cuántas víctimas de abuso se han identificado hasta ahora?

El coronel Jacques declaró que hasta 85 pacientes contactaron a la División de Investigación Criminal del Ejército (CID). Sin embargo, no queda claro si todas fueron víctimas de conducta inapropiada por parte del médico.

Al menos 30 mujeres fueron identificadas por investigadores del Ejército como personas que fueron fotografiadas o grabadas en video por el ginecólogo. Jacques manifestó sentirse "devastado" de que estos pacientes y sus familias pasen por esta situación.

¿Qué se alega en la demanda presentada contra el ginecólogo?

El ginecólogo, Blaine McGraw, figura en una demanda presentada por una de sus expacientes, quien permanece en el anonimato. La demanda acusa a McGraw de grabar videos íntimos de una paciente sin su consentimiento.

Además, la querella alega la existencia de decenas de otras mujeres víctimas de su mala conducta. La demanda afirma que la cúpula militar recibió denuncias de conducta sexual inapropiada de McGraw durante años, pero se le permitió seguir ejerciendo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades militares y del abogado de McGraw?

Jacques declaró que se enteró de las denuncias el 17 de octubre. El ginecólogo fue suspendido de inmediato y se le retiró el acceso a áreas de tratamiento de pacientes y expedientes médicos.

Daniel Conway, abogado de McGraw, declaró que su cliente coopera plenamente con la investigación. No obstante, expresó que tienen motivos para creer que agentes especiales del Ejército "proporcionan información inexacta y exagerada" al público.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube