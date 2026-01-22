Pensión IVSS: bancos que ya comienzan a pagarla este 22 de enero

Tal y como ya lo había confirmado el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), este 22 de enero, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero de 2026.
MONTO: Bs 130
Lista de bancos que ya pagan la mañana de este 22 de enero:
✅ Banco Digital de los Trabajadores
✅ Bancaribe
✅ Banesco
✅ Banco de Venezuela
✅ Banco del Tesoro
✅ 100% Banco
✅ BFC
✅ BNC
✅ Banco del Sur
✅ Banco Caroni
✅ Banco Mercantil
✅ Banca Amiga
✅ BBVA Provincial
Se espera que en el transcurso del día se cancele el Ingreso por Guerra Económica a pensionados, por un monto aproximado de Bs. 17.000.
Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
- Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
- Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
- Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
