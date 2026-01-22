Pensión IVSS: bancos que ya comienzan a pagarla este 22 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como ya lo había confirmado el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), este 22 de enero, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero de 2026.

MONTO: Bs 130

Lista de bancos que ya pagan la mañana de este 22 de enero:

✅ Banco Digital de los Trabajadores

✅ Bancaribe

✅ Banesco

✅ Banco de Venezuela

✅ Banco del Tesoro

✅ 100% Banco

✅ BFC

✅ BNC

✅ Banco del Sur

✅ Banco Caroni

✅ Banco Mercantil

✅ Banca Amiga

✅ BBVA Provincial

Se espera que en el transcurso del día se cancele el Ingreso por Guerra Económica a pensionados, por un monto aproximado de Bs. 17.000.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

