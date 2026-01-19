Cinco pasos para confirmar el estatus de pensionado en línea ante el IVSS: así puede activar el cobro

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) reforzó su estrategia informativa para orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos necesarios para obtener la pensión.

Esta iniciativa busca que los adultos mayores comprendan los mecanismos digitales que les permiten verificar si han sido incorporados al sistema de protección social del Estado.

A través de una plataforma simplificada, los beneficiarios pueden confirmar su estatus y agilizar el cobro de sus asignaciones económicas.

Guía para verificar tu pensión en línea

Para saber si ya formas parte del listado de nuevos pensionados, debes seguir estos cinco pasos en el portal oficial:

Entra a la página web www.ivss.gov.ve.

Busca la sección de Consultas y selecciona la opción Pensionados.

Escribe tu número de cédula y tu fecha de nacimiento; luego presiona el botón Consultar.

El sistema generará una planilla que detalla el monto a recibir y el banco asignado.

Imprime este documento y acude a la entidad bancaria con tu cédula de identidad laminada para activar tu cuenta y cobrar.

Trámites para el ingreso y retiro laboral

Existen dos documentos clave que marcan el historial de un trabajador en el Seguro Social.

Primero, la planilla 14-02, que es la que registra formalmente al empleado cuando entra a una empresa o permite corregir datos personales.

Por otro lado, la planilla 14-03 se utiliza para tramitar el retiro del trabajador. Es responsabilidad de la empresa entregar este documento en un plazo máximo de tres días hábiles después de que finalice la relación laboral.

Documentos obligatorios en el expediente del trabajador

De acuerdo con las normativas legales vigentes, cada empresa debe mantener una carpeta laboral con al menos 15 documentos esenciales. Entre los requisitos principales se encuentran:

Registro patronal y acta constitutiva de la empresa.

Aprobación del sistema TIUNA (forma 14-01) y las últimas tres órdenes de pago.

Nómina actualizada y última declaración del Impuesto sobre la Renta (ISLR).

Copia de los recibos de pago y la cédula del representante legal.

Contrato de arrendamiento del local, si es el caso.

¿Cómo proteger tus derechos como trabajador?

Es recomendable que el empleado solicite una copia de su planilla 14-02 apenas comience a trabajar para confirmar que fue inscrito correctamente.

También puede revisar su historial de cotizaciones directamente en el portal del IVSS.

Al momento de renunciar o ser despedido, el trabajador debe verificar que la empresa entregue la planilla 14-03 a tiempo.

Mantener estos papeles al día es la única forma de evitar problemas futuros al momento de solicitar la jubilación o cualquier otra prestación económica.

