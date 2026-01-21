Confirman fecha de pago de la pensión IVSS e Ingreso por Guerra Económica a pensionados: enero 2026

El Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) informó este 21 de enero, que el pago de la pensión correspondiente al mes de febrero 2026, se efectuará este jueves 22.
MONTO: Bs 130
De igual manera, se espera que, el Ingreso por Guerra Económica para los pensionados, también sea cancelado mañana 22 de enero, por un monto aproximado de Bs 17.000 ($50).
Canales de atención disponibles
La institución recuerda a la ciudadanía que los trámites deben iniciarse acudiendo a la oficina administrativa correspondiente a la zona de residencia del interesado. El portal web del IVSS permanece operativo para consultas y soporte en línea, facilitando el acceso a la información sobre el estado de las solicitudes.
