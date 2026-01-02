Atención pensionados: cómo solicitar el cambio de cuenta bancaria ante el IVSS este 2026

Suscríbete a nuestros canales

Para los beneficiarios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) se mantiene activo el proceso para solicitar el cambio de entidad bancaria receptora de la pensión.

Aquellos adultos mayores que deseen migrar sus pagos a una institución financiera diferente deben acudir a cualquiera de las 48 oficinas administrativas del IVSS distribuidas en todo el país, consignando tres documentos básicos para formalizar la actualización de sus datos.

Cómo solicitar el cambio de cuenta bancaria ante el IVSS este 2026

Para realizar el trámite de forma exitosa, el pensionado (o su apoderado) debe presentar:

Cédula de identidad original y copia laminada.

Referencia bancaria: Libreta bancaria actualizada y legible o, en su defecto, un estado de cuenta emitido por el nuevo banco donde conste el número de cuenta completo.

Documentación de apoderado (si aplica): En caso de que el trámite no lo haga el titular, se debe consignar el poder notariado vigente y la cédula de identidad del apoderado.

El IVSS regula tres modalidades principales que pueden optar por esta actualización:

Pensión por vejez: Para mujeres de 55 años y hombres de 60 años con un mínimo de 750 cotizaciones.

Pensión por sobreviviente: Otorgada a familiares directos de un trabajador fallecido que cumplía con las cotizaciones de ley.

Invalidez o discapacidad: Para personas con incapacidad comprobada para laborar tras un accidente o enfermedad.

El trámite es presencial y puede realizarse en la oficina más cercana a su domicilio. No requiere cita previa en la mayoría de las sedes administrativas.

Recuerde que este cambio no afecta el monto de su pensión, pero el primer pago en el nuevo banco puede tardar un ciclo administrativo en hacerse efectivo.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube