¡Atención adulto mayor! IVSS brinda atención para trámites de pensión y captar nuevos beneficiarios

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) brindó atención a los adultos mayores para los trámites de la pensión.

A través de sus redes sociales, el IVSS informó que el equipo del departamento de Prestaciones de la sede Maracay, en el estado Aragua, realizó una jornada de atención dirigida a los adultos mayores.

Atención del IVSS

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, esta jornada estuvo en varios puntos de la ciudad, para brindar apoyo a los adultos mayores.

Asimismo, señala que durante las jornadas brindaron atención gratuita y de calidad a cada uno de los abuelos que asistieron.

Trámite de pensión

En este sentido, resalta que la actividad tuvo como objetivo "agilizar los trámites de pensión, además captar nuevas y nuevos beneficiarios".

La jornada en la ciudad de Maracay se llevó a cabo tras un trabajo conjunto entre el presidente de la República, Nicolás Maduro, y la ministra de Salud y presidenta del IVSS Dra. Magaly Gutiérrez.

