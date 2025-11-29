¿Y ahora qué? Abogada explica qué hacer tras la suspensión de solicitudes de asilo impuesta por el Gobierno de Trump

La suspensión de asilo ha cambiado los procesos migratorios en los Estados Unidos, deteniendo la toma de decisiones en solicitudes afirmativas y dejando a millas en espera.
Este movimiento deriva de un memorando oficial dirigido a los funcionarios que gestionan casos de asilo, lo que impacta a quienes voluntariamente pidieron protección tras entrar al país.
La información fue tomada del portal web oficial que cubre aspectos migratorios. Los solicitantes con procesos activos guardan sin resolución, mientras los agentes continúan realizando entrevistas, aunque sin avanzar en decisiones definitivas.
Impacto en solicitantes detenidos
La experta Katia Quiroz, abogada de inmigración, explica que quienes tienen un proceso de asilo en trámite y han sido detenidos serán liberados hasta que se tome una decisión, o enfrentarán procesos de deportación con opción a pedir fianza para seguir el trámite desde sus hogares. Señala que existen miles de casos pendientes, algunos con espera de años para entrevista.
Además, destaca que “los oficiales seguirán haciendo entrevistas, pero no tomarán decisiones, lo que mantiene la incertidumbre hasta que el gobierno decida cambiar la medida”.
Quiroz también aclara que esta pausa incluye la revisión de casos de asilo ya aprobados y de las residencias otorgadas por esta vía. Comenta que no hay detalles sobre cómo se efectuará este proceso aún. En cuanto a números, se refiere que aproximadamente entre 230,000 y 250,000 casos en la oficina de inmigración se ven afectados, mientras que los casos en corte continúan avanzando sin cambios.
Estos testimonios aportan claridad sobre la suspensión y sus repercusiones para los solicitantes en Estados Unidos, mostrando que la acción está en curso y afecta a un gran número de personas con procesos legales activos. La abogada continúa monitoreando el desarrollo de esta medida y sus posibles modificaciones.
