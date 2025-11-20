Ni la green card te salva: DHS impone nuevo control obligatorio para entrar y salir de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo 26 de diciembre, las autoridades migratorias en todos los aeropuertos y puntos fronterizos de Estados Unidos ejecutarán un estricto protocolo de control.

Este nuevo protocolo exige la recolección de datos biométricos tanto a la llegada como a la salida del país, una normativa, formalizada en el Registro Federal, que obliga a la toma de fotografías y huellas dactilares.

Según Telemundo, esto no solo afectará a los titulares de visas, sino también a los residentes permanentes legales portadores de la "green card".

La medida representa una expansión significativa de la vigilancia fronteriza y busca modernizar los sistemas de rastreo actuales, consolidando un registro digital inequívoco del flujo migratorio en tiempo real.

Argumentos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fundamenta esta decisión en la necesidad urgente de blindar la seguridad nacional mediante la detección inmediata de fraudes de identidad y el uso de documentación falsa.

Al comparar los registros biométricos de entrada con los de salida, el sistema identificará con precisión a los extranjeros que exceden su tiempo de estancia autorizado o que intentan reingresar tras haber permanecido en el país sin admisión legal.

Este mecanismo integrado permite al gobierno verificar las identidades más allá de los datos biográficos, lo que resulta importante para impedir la permanencia ilegal y garantizar la integridad del sistema de inmigración estadounidense.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube