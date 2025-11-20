¡Atención, inmigrantes! Así puedes obtener atención médica especializada en un centro de detención del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Al ingresar a un centro de detención, no estás renunciando a tus derechos de salud. Es fundamental que actives tu protocolo de defensa personal para asegurarte de que el Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (IHSC) te brinde la atención especializada que realmente necesitas.

ICE, a través de sus Estándares de Detención (PBNDS) y sus guías internas, establece que debe garantizar acceso a "atención de especialidad (...) según esté médicamente indicado".

Sin embargo, la experiencia recopilada por medios como Conexión Migrante y diversas organizaciones de derechos civiles muestra que conseguir consultas con especialistas, para condiciones crónicas, cirugías o tratamientos complejos, requiere que tomes la iniciativa y te organices.

¿Cómo recibir atención médica especializada en un centro de detención del ICE? La estrategia de solicitud (MedPAR)

El sistema solo avanza cuando tú lo impulsas. El proceso oficial para recibir atención fuera del centro de detención requiere que tú supervises un procedimiento de aprobación.

Completa el MedPAR: Asegúrate de documentar la fecha en que enviaste tu solicitud de servicio médico (MedPAR).

Los estándares de IHSC exigen que un profesional de salud autorizado evalúe tu solicitud en un plazo de 24 horas.

Activa la "Necesidad Médica Grave": Si necesitas ver a un especialista (como un neurólogo o cardiólogo), tu solicitud debe contar con la certificación del personal médico que indique una "necesidad médica grave".

Según la política oficial de ICE, esto significa que, si no recibes tratamiento, podrías enfrentar una lesión mayor, un dolor severo innecesario o el empeoramiento de una condición existente.

Monitorea la aprobación (MedPAR): La autorización para que un especialista externo te atienda o realice un procedimiento debe ser aprobada por la sede central de ICE en Washington, D.C., a través del formulario MedPAR (Solicitud de Autorización de Pago Médico).

Es importante que preguntes al personal médico si ya han completado y enviado este formulario de pago, y que te notifiquen de inmediato cuando reciban una respuesta.

¿Qué hacer si el ICE me niega la visita médica especializada?

El personal médico se vuelve responsable cuando tú llevas un registro detallado: documenta cada visita, cada conversación y cada pastilla que recibes.

Si te niegan el acceso a un especialista o la aprobación del MedPAR, es tu deber escribir y enviar una carta de apelación al Cuerpo de Servicios de Salud de ICE (IHSC) y al Director/Comandante de tu centro de detención.

En la carta, asegúrate de incluir: tu nombre completo, tu Número de Extranjería (A#), el nombre y la dirección del centro, la fecha exacta de la denegación y una explicación clara y convincente de por qué necesitan revocar esa negación para proteger tu salud.

Conexión Migrante y otras organizaciones de defensa te recuerdan: siempre guarda una copia fechada de esta carta, ya que es tu evidencia más sólida en caso de que necesites apelar o tomar acciones legales.

