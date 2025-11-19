ICE vuelve a Carolina del Norte: ¿Qué organización avisa antes que nadie?

Suscríbete a nuestros canales

Las recientes redadas en Carolina del Norte dejaron más de 130 personas arrestadas solo en Charlotte, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Ante la incertidumbre sobre la duración de estos operativos, líderes comunitarios refuerzan llamados urgentes a mantenerse informados.

Juvencio Rocha, presidente de AMEXCAN (Association of Mexicans in North Carolina), advirtió que la comunidad debe apoyarse en organizaciones confiables porque las autoridades locales no cooperan con ICE ni CBP y no reciben notificaciones oficiales.

Organizaciones que alertan, reportan y protegen a inmigrantes en Norte Carolina

AMEXCAN encabeza la respuesta comunitaria. Ofrece talleres sobre derechos humanos, orientación legal y difusión de información preventiva. Su trabajo se convirtió en un recurso esencial para familias vulnerables ante el aumento de operativos.

La organización Siembra NC opera en Charlotte y todo el estado. Su campaña “PAUSA, PREGUNTA y REPORTA” orienta a inmigrantes sobre tácticas de ICE y ofrece una línea directa: (336) 543-0353, además de alertas por mensaje de texto enviando “SIEMBRA” al 833-975-4334. Publican reportes de redadas, verifican información y permiten enviar ubicación, hora y fotografías de operativos.

En paralelo, Comunidad Colectiva actúa en Charlotte y alrededores, donde recibe reportes de presencia de ICE mediante fotos y videos. Su número de alerta es 704-740-7737, desde donde también agregan a residentes a grupos de WhatsApp para información en tiempo real.

En Raleigh, la red RadarSafe difunde alertas instantáneas sobre retenes y operativos. Para recibir mensajes, se envía “RADARSAFE” al 33222. Para reportar actividad migratoria, se llama al 1-800-559-8714. Además, actualizan operativos mediante Facebook, convirtiéndose en un canal clave en el área del Triángulo.

Cómo responder ante operativos y reducir riesgos

Desde el 15 de noviembre, llegaron 500 agentes al estado: 250 ubicados en Charlotte y 250 distribuidos en otras zonas.

Rocha recomienda evitar salidas innecesarias, extremar precauciones en supermercados como Walmart, y mantenerse alerta en trabajos de construcción o jardinería. Activar notificaciones y compartir solo información verificada reduce riesgos y ayuda a mantener segura a toda la comunidad.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube