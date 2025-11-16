El miedo vuelve a Carolina del Norte: La llegada de agentes de CBP para redadas de ICE provoca el cierre de negocios en la zona latina

Suscríbete a nuestros canales

El despliegue de agentes federales ha alterado la rutina diaria en diversas zonas, con el cierre inesperado de varios comercios y la presencia de patrullas adicionales en barrios residenciales.

primeras reacciones de la comunidad incluyeron movilizaciones espontáneas y llamados a tomar precauciones frente a los operativos migratorios.

Funcionarios estatales y locales han manifestado su desacuerdo con el incremento de las acciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Las autoridades insisten en que las intervenciones recientes generan un ambiente de temor, especialmente entre comunidades vulnerables, señalando precedentes de procedimientos similares en otras ciudades.

Respuesta gubernamental

El gobernador del estado hizo un llamado público a la calma y pidió a los habitantes que reporten cualquier situación irregular a las autoridades locales. Subrayó la importancia de mantener el respeto a la ley y la paz social, y reiteró el compromiso del gobierno en proteger la seguridad de todos los residentes.

Durante las operaciones, se presentaron casos de uso de fuerza para la detención de personas, incluyendo rupturas de ventanillas de vehículos particulares y la remoción física de ciudadanos.

Ante estos eventos, se convocaron protestas pacíficas en espacios públicos y se reforzaron las recomendaciones sobre la documentación y denuncia de cualquier conducta inapropiada.

La localización de estas acciones fue en la ciudad de Charlotte, en el estado de Carolina del Norte, durante la jornada del sábado. Las operaciones federales motivaron la reacción tanto de autoridades como de organizaciones comunitarias, que exigen transparencia y respeto a los derechos de los residentes.

