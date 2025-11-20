USCIS anuncia nuevos costos de trámites migratorios por inflación: sepa desde cuándo aplican

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) implementará una actualización en los costos de diversos trámites migratorios a partir del 1 de enero de 2026.

Esta medida responde directamente a los índices de inflación registrados entre julio de 2024 y julio de 2025, cumpliendo con lo estipulado en la legislación H.R. 1 para el año fiscal 2026.

Es importante señalar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), requiere el pago exacto para procesar las peticiones.

Por lo tanto, cualquier solicitud con fecha postal a partir del primer día del año nuevo deberá incluir los montos actualizados para evitar rechazos automáticos por pagos incorrectos.

Tarifas:

Según informa el USCIS en su portal web, las nuevas tarifas de algunos formularios quedarán de la siguiente manera:

I-765 - Permiso de trabajo (EAD) inicial para solicitante de asilo: $560

I-765 - Permiso de trabajo (EAD) inicial bajo parole: $560

I-765 - Renovación/extensión de EAD bajo parole: $280

I-765 - Permiso de trabajo (EAD) inicial por TPS: $560

I-765 - Renovación/extensión de EAD por TPS: $280

I-131 - EAD para nuevo período de permiso (Re-parole): $280

I-821 - Solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS): $510

La Tarifa Anual de Solicitud de Asilo (AAF) se encuentra actualmente suspendida por orden judicial.

Consideraciones

No todos los trámites sufrirán incrementos en este ciclo de ajuste como la solicitud inicial de asilo para extranjeros (Formulario I-589) que mantendrá su costo de $100.

La renovación del permiso de trabajo para solicitantes de asilo seguirá costando $275 y la tarifa para Joven Inmigrante Especial (Formulario I-360) $250.

El DHS continuará ajustando estas cifras anualmente en función de la inflación, por lo que se recomienda a los solicitantes y representantes legales verificar siempre la última notificación del Registro Federal antes de enviar cualquier paquete de solicitud para asegurar la continuidad de sus procesos migratorios.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube