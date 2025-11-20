Fraude con Amazon y PayPal en Miami: alerta y detalles sobre la estafa que amenaza a usuarios

Suscríbete a nuestros canales

En Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), los clientes de ciertas plataformas reconocidas plataformas de compras deberán mantenerse atentos a señales de que podrían estar frente a un fraude digital, le explicamos los detalles.

Se alerta que una serie de impostores se hacen pasar por grandes compañías tecnológicas para robar dinero y datos personales y que recientemente han estado muy activos vaciando cuentas.

Actualmente delincuentes están enfocando esfuerzos en estafar a consumidores al hacerse pasar por reconocidas compañías, sobre todo como PayPal, Amazon.

Más específicamente, la Comisión Federal de Comercio (FTC), indica que los reportes por estafas relacionadas con suplantación de identidad corporativa continúan creciendo desde 2023.

Entendiendo la táctica fraudulenta

Advierten que las tácticas más comunes incluyen llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y ventanas emergentes que alertan sobre supuestos problemas técnicos o cargos no autorizados.

Por lo que es importante tener en cuenta que:

Amazon, pide desconfiar de confirmaciones de compras no realizadas o enlaces que solicitan información bancaria.

PayPal alerta sobre mensajes que afirman que su cuenta fue suspendida o que recibió un pago inesperado.

Best Buy advierten que cualquier llamada solicitando renovar servicios técnicos debe generar sospechas.

Y entre las más peligrosas, más allá de las plataformas de compras comunes están los que están haciendo uso del nombre de Microsoft, bajo la excusa de asistencia técnica inmediata.

Es importante entender que estas victimas potenciales se enfrentan a una gran vulnerabilidad, ya que Una vez que los estafadores obtienen acceso remoto, pueden robar datos, bloquear la computadora o incluso exigir pagos para restaurar el sistema.

Señales de alarma: toma nota

Generalmente la clave es la suplantación de identidad y la urgencia:

Generan urgencia falsa, la comunicación dice que el cargo se procesará inmediatamente si no actúas ya.

Le piden que llame a un número específico, proporcionado por ellos, o que hagas clic en un enlace que no es el oficial de la compañía.

Tenga presente que Amazon y PayPal nunca te pedirán por teléfono o correo electrónico información confidencial como tu contraseña completa, código de seguridad (CVV) de la tarjeta, o que compres tarjetas de regalo para un servicio.

Si hay un enlace, al pasar el ratón por encima (sin hacer clic) se ve una dirección web que no es o amazon.com o paypal.com

Recomendación clave: si tienes dudas sobre un pedido o cargo, inicia sesión en tu cuenta de Amazon o PayPal directamente, escribiendo la dirección web en tu navegador o usando la app oficial.

Y asegúrate de reportar:

PayPal: reenvía correos sospechosos a y luego elimí[email protected]

reenvía correos sospechosos a y luego elimí[email protected] Amazon: reenvía mensajes de texto sospechosos al 7726 (SPAM) o usa la opción de "reportar mensajes basura".

reenvía mensajes de texto sospechosos al 7726 (SPAM) o usa la opción de "reportar mensajes basura". FTC: puedes reportar la estafa en español en ReporteFraude.ftc.gov

