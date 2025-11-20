El cuidado infantil supera el costo de la renta mensual: conoce los resultados de un análisis reciente en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El costo del cuidado infantil se ha convertido en el gasto más pesado para las familias, al superar el precio promedio del alquiler en 85 de las 100 ciudades más grandes del país.

Un análisis de LendingTree reveló que, en ciertas áreas, cuesta más pagar por dos niños en guardería a tiempo completo que rentar un apartamento de dos habitaciones. Expertos advierten que esta situación obliga a muchos padres a dejar sus empleos.

¿Cómo impacta el costo de la guardería a las familias en EEUU?

La brecha económica entre los gastos básicos se hizo crítica, ahora afecta a miles de familias trabajadoras, incluidas miles de familias hispanas en Texas. La realidad demuestra que el cuidado infantil supera el precio promedio del alquiler de una vivienda.

La situación se agrava en once ciudades, donde incluso el cuidado de solo un bebé excede el costo de la renta.

Expertos advirtieron que este aumento de costos genera una presión económica insostenible. Esta carga financiera ya obliga a muchos padres a reducir sus horas laborales o, en el peor de los casos, a abandonar sus empleos para asumir el cuidado de sus hijos en casa.

¿Cuál es el costo de cuidado infantil en EEUU?

El análisis de LendingTree reveló que Omaha, Nebraska, presenta el caso más extremo del país. En esta ciudad, la guardería mensual alcanza los $2.891, mientras que la renta promedio se ubica en $1.368.

Esto significa que el cuidado infantil es 111% más caro que el gasto en vivienda. El informe señala que el costo del cuidado infantil aumentó un 35.5% desde el año 2019, convirtiéndose en uno de los gastos más pesados.

En ciudades donde el costo no supera el de la renta, como en Texas, el cuidado infantil representa en promedio el 56% del costo de alquiler. San Antonio es la ciudad de Texas que más se acerca a esta peligrosa brecha.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube