Asilo en vilo: USCIS detiene todas las decisiones de protección para migrantes por "seguridad nacional"

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de obtener refugio y protección en Estados Unidos ha entrado en una fase de paralización tras una directriz emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

La agencia, bajo la dirección de Joseph B. Edlow, informó este viernes que ha ordenado una pausa inmediata en la emisión de veredictos finales para miles de peticiones de asilo. La decisión afecta directamente a las personas que buscan protección y que no se encuentran bajo proceso de deportación en los tribunales de inmigración.

Seguridad Nacional y Escrutinio Máximo

La orden de suspender las decisiones se basa en la necesidad de implementar una exhaustiva revisión de los solicitantes extranjeros.

El director Edlow explicó que la agencia busca garantizar la máxima capacidad de investigación y evaluación de cada expediente.

"La seguridad del pueblo estadounidense siempre viene primero", argumentó Edlow en su comunicación, indicando que la medida se mantendrá hasta que se establezcan y apliquen los nuevos protocolos de escrutinio.

Impacto en el Rezago de Casos y los Solicitantes

La suspensión tiene consecuencias directas sobre la tramitación del asilo afirmativo y el ya considerable cúmulo de casos pendientes en USCIS. Al detener la resolución de las peticiones, se prevé un aumento en el tiempo de espera para miles de solicitantes que ya enfrentan demoras que pueden extenderse por años.

Esta pausa ha generado reacciones encontradas entre la comunidad migrante y sus representantes legales.

"Llevo esperando mi entrevista de asilo casi cuatro años, y ahora que estaba cerca, detienen la decisión. Esto es terrible para mi familia, que sigue en peligro," comentó un solicitante venezolano que prefirió no revelar su nombre.

La noticia se mantiene en desarrollo mientras se espera que USCIS detalle los nuevos procedimientos de investigación que justifiquen esta paralización masiva.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube