Comienza entrega del pernil en los entes públicos: 29 de noviembre

El Ejecutivo Nacional dio inicio este sábado 29 de noviembre a la distribución de los tradicionales beneficios de fin de año, destinados a los empleados públicos en todo el territorio.

La jornada de entrega comenzó con la distribución del pernil navideño, la pieza de carne porcina que es un elemento central en la cena de Nochebuena en muchos hogares.

Se espera que esta dotación se extienda a diversas instituciones en los próximos días, mientras se completan también otros componentes del paquete navideño.

Beneficiados en la primera jornada

En esta primera distribución, la proteína fue entregada a todos los niveles de trabajadores del Ministerio Público.

Este beneficio marca el inicio de la temporada festiva, asegurando que los empleados y personal puedan contar con insumos esenciales para las celebraciones decembrinas.

Próximas entregas a la vista

Además del pernil, el Ejecutivo Nacional tiene planificado continuar con la entrega de otros beneficios.

Se espera que en los próximos días se proceda a la distribución de los juguetes para los hijos de los empleados públicos, así como el tradicional combo hallaquero, que incluye los ingredientes principales para la preparación de las hallacas.

