¿Es un Samsung disfrazado? La polémica sobre el Trump Mobile que despierta dudas tras meses de retraso

Meses después del anuncio en la Torre Trump, el proyecto del teléfono inteligente "T1" de Trump Mobile enfrenta incertidumbre tras incumplir su fecha de lanzamiento original de agosto y posponer nuevamente las entregas.

A pesar de que la compañía continúa cobrando depósitos de $100 por el dispositivo de $499, investigaciones recientes revelan que los operadores de atención al cliente cambiaron las fechas de envío repetidamente.

Según detalla un trabajo especial de NBC News, los trabajadores hicieron los cambios citando excusas como el cierre del gobierno para justificar retrasos hasta principios de diciembre.

Además, la página web oficial modificó discretamente la promesa de "Hecho en EEUU" y presentó imágenes promocionales diferentes.

Algunos expertos estudiaron las promociones e identificaron como posibles manipulaciones digitales de modelos Samsung, lo que genera dudas sobre la existencia real del producto y su diseño final.

¿Proyecto en el olvido?

La viabilidad del proyecto despierta escepticismo entre líderes de la industria tecnológica, quienes consideran casi imposible fabricar un teléfono 100% estadounidense a ese precio y velocidad sin depender de China.

Todd Weaver, CEO de Purism, señaló que desarrollar un dispositivo similar le tomó seis años y elevó el costo final a $2 000.

Weaver destacó la falta de infraestructura local para competir con las cadenas de suministro asiáticas en tan poco tiempo.

Mientras los usuarios esperan el prometido T1, Trump Mobile ofrece actualmente planes 5G y vende equipos iPhone y Samsung reacondicionados.

Estos equipos son fabricados mayoritariamente en el extranjero, contradiciendo la narrativa de soberanía tecnológica que fundamentó la campaña de marketing inicial.

