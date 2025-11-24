Descuentos Navideños: Sam’s Club adelanta Black Friday con 9 súper rebajas desde $10

Suscríbete a nuestros canales

Sam’s Club se adelantó a la temporada de descuentos al lanzar nueve súper rebajas en artículos esenciales para el hogar, con precios que arrancan desde los $10. Las ofertas se concentran en electrodomésticos y utensilios de cocina de alta calidad.

Esta ola de promociones es ideal para adelantar las compras navideñas o renovar productos básicos sin afectar el presupuesto.

¿Cuáles son las mejores ofertas de cocina de Sam's Club?

Estas rebajas de Sam’s Club permiten a los consumidores modernizar su cocina a precios bajos. Por ejemplo, la Mini Cafetera Keurig K-Mini bajó a $49.98, gracias a un recorte de 20 dólares. Esta cafetera es ideal para espacios pequeños por su ancho de apenas cinco pulgadas.

Otro electrodoméstico destacado es la Tetera Eléctrica Chefman con infusor, cuyo precio disminuyó a $19.98 con una reducción de 10 dólares. La tetera incluye siete niveles de temperatura para distintos tipos de té.

Finalmente, el Microondas Frigidaire de acero inoxidable quedó en $69.87, ofrece 1.000 vatios de potencia y ajustes automáticos.

¿Qué sets de utensilios ofrece Sam's Club?

Para los amantes de la cocina, Sam’s Club ofrece dos opciones robustas en utensilios con descuentos significativos. El set de Utensilios de Cocina de Cerámica Member’s Mark de once piezas bajó a $119.98 tras un recorte de 40 dólares.

Este conjunto es antiadherente y está disponible en varios colores, combinando diseño moderno con superficies fáciles de limpiar.

Para una opción más profesional, el Set de Utensilios de Cocina Viking de 13 piezas queda en $199.98 tras un descuento de 50 dólares. Este set de acero inoxidable tiene una construcción de tres capas para garantizar una mejor distribución del calor, asegurando durabilidad y precisión.

¿Cómo incluye Sam's Club opciones para regalos festivos?

Las rebajas también incluyen artículos accesibles perfectos para regalos o celebraciones. El paquete de tres Botellas Tritan Pogo de 32 oz se ofrece por solo $9.98 con un descuento de 5 dólares, es la opción más económica de la lista. Las botellas son resistentes a golpes y vienen con tapa abatible y pajilla integrada.

Además, el Set de Bomba de Cacao Caliente y Taza de Lujo bajó a $14.98, incluye moldes y herramientas para crear bombas de chocolate personalizadas. Para adultos, la Máquina de Cócteles Bartesian Premium está a $219.98, con 70 dólares de descuento e incluye seis cápsulas de bebidas listas para mezclar en segundos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube