Utahzolanos ofrece mamografías gratis por Navidad: requisitos y horarios para ser elegibles en Utah

Suscríbete a nuestros canales

La organización Utahzolanos y Alliance Community Services unieron esfuerzos con el Departamento de Salud de Utah para ofrecer mamografías gratis a la comunidad, con o sin seguro de salud.

El examen se realizará el sábado 6 de diciembre durante el evento Utahzolanos Navidad. Las familias disfrutarán también de regalos, vacunación, consultas con abogados de inmigración y la visita de Santa.

¿Cómo acceder a las mamografías gratis en Utah?

Las mujeres que viven en Utah tienen una oportunidad para obtener una mamografía sin costo este mes de diciembre. Para solicitar el examen preventivo, las interesadas deben enviar un mensaje de texto al número de teléfono (801)-824-5824 con su nombre y apellido. La jornada se realizará este sábado 6 de diciembre.

El servicio está disponible para todas las mujeres, tengan o no seguro de salud, facilitando el acceso a este examen tan importante para hombres y mujeres.

¿Cuándo y dónde será la jornada de mamografías gratis?

La jornada se desarrollará durante el evento Utahzolanos Navidad. Los exámenes se realizarán entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p.m. (hora local). La sede de esta actividad es el Salt Lake Community College de Sandy, específicamente en el edificio 2.

Si una persona no puede asistir el día del evento por razones de tiempo, el equipo de Alliance Community Services ayudará a agendar el examen para otra fecha.

Los organizadores enfatizaron que la mamografía es un examen muy necesario que puede detectar cualquier irregularidad o cambio, lo que puede salvar una vida.

¿Quién debe realizar la mamografía?

El examen de mamografía se recomienda especialmente a partir de los 40 años de edad. Sin embargo, los organizadores señalaron que las mujeres más jóvenes deben actuar si tienen antecedentes familiares de cáncer de seno. También es importante buscar atención si han notado algún cambio o irregularidad en sus senos.

Este tipo de iniciativas de salud pública son fundamentales para la detección temprana de enfermedades graves.

El evento Utahzolanos Navidad se extiende desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y ofrece una amplia gama de actividades y servicios gratuitos para las familias. La jornada incluye la tradicional visita de Santa, regalos de marcas patrocinadoras y sorteo de perniles cada hora.

Además de las mamografías gratis y la presencia de Santa, habrá una Jornada de Vacunación y abogados de inmigración donarán consultas legales para atender a los asistentes. El día se completará con música navideña en vivo, animación, juegos para los niños y decenas de marcas exponiendo sus productos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube