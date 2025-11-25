Dinero

Florida paga hasta $1.000 de tu factura de luz: sepa cómo aplicar al programa

Las familias deben presentar documentación de ciudadanía o estatus legal de al menos un miembro del hogar
 

Por Brian Segura
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 08:00 pm

Ante el aumento de los costos de vida, las familias de Florida cuentan ahora con un recurso financiero federal diseñado para aliviar la carga de las facturas de electricidad y climatización. 

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) canaliza fondos directamente a las compañías de servicios públicos.

Esto para cubrir gastos de calefacción, aire acondicionado, gas y propano, incluyendo depósitos y tarifas de reconexión. 

Una red de agencias de acción comunitaria administra estos recursos en todo el estado, asegurando que el dinero llegue a las cuentas de los usuarios que califican sin pasar por intermediarios, aunque el programa excluye explícitamente el pago de agua, internet o alcantarillado.

Montos

Según informa Telemundo Miami, el programa sirve para situaciones de emergencia extrema, donde el servicio ya ha sido desconectado o existe una notificación inminente de corte por falta de pago.

El programa ofrece una modalidad de "ayuda por crisis" que otorga hasta $1 000 para restablecer el suministro. 

Este beneficio específico reinicia su elegibilidad cada 1 de octubre y permite múltiples asistencias hasta alcanzar el tope anual. 

Es importante destacar que los límites de ingresos brutos para calificar en 2025 se han actualizado: un hogar unipersonal puede acceder si gana menos de $2 680 al mes, mientras que una familia de cuatro integrantes califica con ingresos inferiores a $5 153 mensuales.

¿Cómo obtener el beneficio?

Para acceder a estos fondos, los solicitantes deben residir en Florida, demostrar responsabilidad sobre la factura de energía y presentar ingresos por debajo del 60 % del Ingreso Medio Estatal o recibir beneficios como SNAP, TANF o SSI. 

La administración estatal prioriza las solicitudes enviadas a través del portal en línea oficial, cuyo procesamiento toma aproximadamente 15 días, aunque también procesan peticiones físicas mediante proveedores locales. 

Las familias deben presentar documentación de ciudadanía o estatus legal de al menos un miembro del hogar para garantizar la aprobación del subsidio anual.

Lunes 24 de Noviembre - 2025
