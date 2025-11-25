Florida paga hasta $1.000 de tu factura de luz: sepa cómo aplicar al programa

Suscríbete a nuestros canales

Ante el aumento de los costos de vida, las familias de Florida cuentan ahora con un recurso financiero federal diseñado para aliviar la carga de las facturas de electricidad y climatización.

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) canaliza fondos directamente a las compañías de servicios públicos.

Esto para cubrir gastos de calefacción, aire acondicionado, gas y propano, incluyendo depósitos y tarifas de reconexión.

Una red de agencias de acción comunitaria administra estos recursos en todo el estado, asegurando que el dinero llegue a las cuentas de los usuarios que califican sin pasar por intermediarios, aunque el programa excluye explícitamente el pago de agua, internet o alcantarillado.

Montos

Según informa Telemundo Miami, el programa sirve para situaciones de emergencia extrema, donde el servicio ya ha sido desconectado o existe una notificación inminente de corte por falta de pago.

El programa ofrece una modalidad de "ayuda por crisis" que otorga hasta $1 000 para restablecer el suministro.

Este beneficio específico reinicia su elegibilidad cada 1 de octubre y permite múltiples asistencias hasta alcanzar el tope anual.

Es importante destacar que los límites de ingresos brutos para calificar en 2025 se han actualizado: un hogar unipersonal puede acceder si gana menos de $2 680 al mes, mientras que una familia de cuatro integrantes califica con ingresos inferiores a $5 153 mensuales.

¿Cómo obtener el beneficio?

Para acceder a estos fondos, los solicitantes deben residir en Florida, demostrar responsabilidad sobre la factura de energía y presentar ingresos por debajo del 60 % del Ingreso Medio Estatal o recibir beneficios como SNAP, TANF o SSI.

La administración estatal prioriza las solicitudes enviadas a través del portal en línea oficial, cuyo procesamiento toma aproximadamente 15 días, aunque también procesan peticiones físicas mediante proveedores locales.

Las familias deben presentar documentación de ciudadanía o estatus legal de al menos un miembro del hogar para garantizar la aprobación del subsidio anual.

