Monto a cobrar en bolívares: Ingreso por Guerra Económica para pensionados en enero

En los próximos días, los pensionados del IVSS recibirán el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica que corresponde al mes de enero, otorgado por el Gobierno nacional.

El pago del Ingreso por Guerra Económica para los pensionados se efectuará el próximo miércoles 21 de enero. El mismo tendrá un valor aproximado de Bs 17.000 ($50).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

Pago de la pensión IVSS

Ese mismo día 21, se cancelará la pensión correspondiente al mes de febrero, cuyo monto es de Bs 130.

Canales de atención disponibles

La institución recuerda a la ciudadanía que los trámites deben iniciarse acudiendo a la oficina administrativa correspondiente a la zona de residencia del interesado. El portal web del IVSS permanece operativo para consultas y soporte en línea, facilitando el acceso a la información sobre el estado de las solicitudes.

