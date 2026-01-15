Sistema Patria inició pago de bono a trabajadores públicos este 15 de enero: MONTO

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 15 de enero, ha iniciado el pago del Ingreso por Guerra Económica a través de la Plataforma Patria. Este beneficio lo recibirán todos los trabajadores públicos activos y jubilados que cobran cestatickets.

MONTO: Bs. 40.680 ($120)

El pago de esta bonificación es gradual, por lo que va llegando a los beneficiados paulatinamente en el transcurso de las próximas horas.

Las demás fechas de pago del Ingreso por Guerra Económica serían:

El personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket podría recibir la bonificación entre el 16 y 17 de enero, cobrarán 112 dólares indexados (aproximadamente 37.000 bolívares según la tasa del Banco Central de Venezuela).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor el 21 de enero, cobrarán 50 dólares indexados (aproximadamente 16.500,00 bolívares a tasa BCV).

Es importante recalcar que esta es una estimación del monto a depositar, ya que varían mensualmente conforme al incremento de la tasa del BCV.

