Aprueban pagos al personal del Ministerio de Educación para las próximas horas: 22 de enero

Esto fue confirmado por la Dirección de Recursos Humanos

Por Maria Isabel Rangel
Jueves, 22 de enero de 2026 a las 09:02 am
REFERENCIAL

El personal docente, administrativo y obrero de la Universidad del Zulia (LUZ) fueron informados que recibirán en las próximas horas un pago.

Esto fue confirmado por la Dirección de Recursos Humanos de la casa de estudios a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué pago activarán para el personal?

Las autoridades de la universidad difundieron que inició el proceso de acreditación por parte del Sistema Patria de la segunda quincena de enero, en las distintas entidades bancarias.

También pagarán este viernes:

  • Cestaticket (monto 13.016,00 Bs)
  • Becas.
  • Guardería.
  • Bonificaciones.

Esto corresponde a los pagos restantes del mes de enero para el personal del Ministerio de Educación. 

