Mantenimiento de casas en EEUU: sepa cuánto dinero necesita para tener sus propiedades al día

En Estados Unidos (EEUU) ser propietario poco a poco ha dejado de ser lo “más económico” y es que por sus viviendas deben “pagar” grandes cantidades de dinero año tras año debido a gastos asociados al mantenimiento de las mismas.

Esto ha quedado en evidencia en un reciente estudio realizado por Zillow y Thumbtack que revela que el aumento de dichos gastos está cambiando la perspectiva de asequibilidad para los dueños de viviendas en la actualidad.

De hecho, el estudio a arrojado una cifra promedio de lo que llaman los “costos ocultos”, que fácilmente es superada en varios estados.

Hablan de un monto aproximado de unos $15,979 dólares al año, lo cual supone un riesgo para la estabilidad financiera.

Afirman que el aumento de los gastos de mantenimiento, seguros e impuestos a la propiedad está aumentando más rápido que los ingresos de los hogares, lo que encarece la calidad de vida o expone a las propiedades a riesgos.

Detalles sobre los gastos de los propietarios de viviendas

Promediando a la baja, los propietarios gastan $10,946 por año en mantenimiento.

Por ejemplo, deben pagar:

$2,003 en seguro de propietario

$3,030 en impuestos a la propiedad.

Juntos, estos suman más de $1,300 por mes en costos adicionales más allá de la hipoteca.

Destacan que ya en 2024 estos gastos aumentaron un 4.7 por ciento, mientras que los ingresos de los hogares aumentaron solo un 3.8 por ciento.

Zillow explica que las estimaciones de costos se basan en datos reales de proyectos informados por propietarios y profesionales de todo el país y se actualizan regularmente para reflejar las condiciones cambiantes del mercado.

Estados en los que los gastos son mayores

Sobre este punto, el estudio hace referencia a los mercados costeros:

Los propietarios de viviendas en la ciudad de Nueva York pagan un promedio de $24,381 por año.

En San Francisco gastan alrededor de $22,781.

En Boston alrededor de $21,320.

$21,175 en Seattle.

$19,959 en Miami

Además, los seguros son cada vez más un dolor de cabeza, señalan que las primas se encuentran entre los gastos de propiedad de vivienda de más rápido aumento.

Revelan que, a nivel nacional, las primas promedio han aumentado un 48 por ciento desde principios de 2020 y ahora suman poco más de $2,000 por año.

“Los propietarios de viviendas de Miami ahora pagan un promedio de $4,607 al año, un aumento del 72 por ciento en cinco años. Se han producido saltos similares en toda Florida, con primas que aumentaron un 72 por ciento en Jacksonville, un 69 por ciento en Tampa y un 68 por ciento en Orlando”, ejemplifican.

Pero Florida no es el único ejemplo destacable, en Nueva Orleans se ha visto un aumento de hasta 79%, un 59% en Sacramento, un 58% en Atlanta y hasta un 56 por ciento en Riverside.

Lo que lleva a muchos a cuestionarse qué es mejor para el bolsillo, si es más estable financieramente tener una vivienda propia o permanecer alquilando.

