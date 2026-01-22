Así se distribuirán las divisas que ingresen a Venezuela: crecerán 37% en 2026

Suscríbete a nuestros canales

En una sesión estratégica del Consejo Federal de Gobierno, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela proyecta un incremento de al menos el 37% en los recursos en divisas para el ejercicio fiscal 2026.

Este aumento, impulsado por la recuperación de los ingresos petroleros, mantendrá el esquema de distribución directa hacia las regiones y las bases populares.

Rodríguez ratificó que la repartición de estos fondos seguirá el modelo exitoso de 2025:

53% para el Poder Popular.

29% para las Gobernaciones.

15% para las Alcaldías.

3% para el Fortalecimiento Institucional.

Intervención para corregir "desequilibrios" territoriales

La mandataria encargada enfatizó que, si bien los recursos aumentan, es necesario optimizar su uso para cerrar las brechas entre las grandes capitales y los municipios del interior.

“El Consejo Federal de Gobierno y el Fondo Intergubernamental deben corregir desequilibrios. Vamos a intervenir para que no haya vacío de gestión en las alcaldías más alejadas; los alcaldes saben que este es un plan que ya había aprobado el presidente Nicolás Maduro desde el año pasado”, explicó.

Consulta Popular Nacional: 8 de marzo

Como parte del empoderamiento de las bases, Rodríguez anunció que la primera Consulta Popular Nacional de 2026 se celebrará el 8 de marzo, en honor al Día Internacional de la Mujer.

"Obratón"

En materia de infraestructura, la presidenta encargada informó el inicio de la segunda fase del plan "Obratón".

Tras haber entregado 20.800 obras desde octubre de 2025, este mes se formalizará la inauguración de 8.234 nuevas infraestructuras listas para el servicio del pueblo