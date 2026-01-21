Primer avión de carga estadounidense llega a Venezuela después de 10 años: ¿Qué trajo?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de que el pasado martes el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar registrara el aterrizaje de un Boeing 747-428F de bandera estadounidense, operado por la empresa Sky Lease Cargo, diversas dudas han surgido sobre qué contenía la aeronave.

De acuerdo con el medio especializado Miamisportter, la carga transportada consiste en vehículos y diversos insumos destinados a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que serviría para equipar la misión diplomática que, tras un periodo de inactividad, tendría previsto retomar sus funciones operativas en los próximos meses.

El vuelo, identificado con la matrícula N903AR y procedente de Miami, Florida, representa la primera operación de una aeronave de carga con bandera estadounidense en territorio venezolano en casi diez años.

Detalles del aterrizaje

El arribo de este Boeing 747 se dio en horas de la mañana al terminal aéreo de Maiquetía, cumpliendo con los protocolos de seguridad y aterrizaje vigentes.

La interrupción de la conectividad directa se remonta a mayo de 2019, cuando el Departamento de Transporte de los Estados Unidos emitió, bajo la primera administración de Donald Trump una orden de suspensión para todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela.

El organismo fundamentó la decisión en la existencia de "amenazas a la seguridad de los pasajeros", situación que se mantuvo en estos últimos años hasta el reciente aterrizaje.

