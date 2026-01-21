Consejo de Ministros número 758 se lleva a cabo en el Palacio de Miraflores

Suscríbete a nuestros canales

En el Palacio de Miraflores, en Caracas, se lleva a cabo el Consejo de Ministros número 758, encabezado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, y en el que participa el gabinete ministerial y los vicepresidentes sectoriales.

En el encuentro, el segundo que realizan en los va de año, abordarán temas prioritarios para el desarrollo económico del país con el objetivo de establecer nuevas estrategias para enfrentar los desafíos actuales e incorporar a las nuevas autoridades designadas, de acuerdo con Prensa Presidencial.

Entre esas estrategias se encuentra, la creación de dos fondos soberanos con los recursos petroleros, el primero para el Desarrollo y la Protección Social, que permitirá mejorar el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras del país, y que esa mejora de ingresos, a su vez, “se convierta también en beneficio para los sectores productivos y comerciales”, explicó Rodríguez Gómez.

El segundo es el Fondo de Infraestructura y Servicios, diseñado para apalancar el desarrollo económico y social mediante la inversión en servicios básicos.

