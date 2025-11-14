Tragedia en Texas: ¿Qué pasó con el famoso influencer 'foodwithbearhands'?

Suscríbete a nuestros canales

El influencer gastronómico Michael Duarte, conocido como “foodwithbearhands”, perdió la vida en un tiroteo registrado en Texas, por lo que el cuerpo de rangers investiga el hecho.

Duarte, quien acumulaba casi dos millones de seguidores en TikTok e Instagram, falleció el pasado sábado en el condado de Medina, Texas según informó TMZ.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Pública estatal (DPS) confirmó que el suceso está catalogado como un "tiroteo involucrado con un oficial".

Esta agencia, junto a los Rangers, mantiene una investigación activa y en curso, aunque han declinado proporcionar más detalles sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

Impacto mediático

Según NBC News, la noticia generó una fuerte reacción entre sus seguidores y familiares. La esposa de Duarte, Jessica, publicó un tributo en Instagram donde se comprometió a "mantener su legado".

Duarte, conocido por sus contenidos sobre barbacoa, había iniciado su presencia en redes como un pasatiempo durante la pandemia, tras una crisis de salud mental.

Un recaudador de fondos en línea, que describe el hecho como un "incidente horrible", busca apoyar a la familia, destacando que su muerte ocurrió solo tres días después de celebrar su noveno aniversario de bodas. Es importante señalar que la familia solicitó privacidad.

