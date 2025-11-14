Apple lanza un accesorio de 230 dólares y estalla la polémica: ¿Qué tiene de especial?

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios de Apple volvieron a encender las redes esta semana tras el lanzamiento del iPhone Pocket, un accesorio que desató una oleada de críticas por su precio y su peculiar diseño, comparado repetidamente con un “calcetín roto”.

La pieza, presentada como una colaboración exclusiva entre Apple y el diseñador japonés Issey Miyake, promete añadir un “bolsillo adicional” al teléfono, pero lo que realmente generó conversación fue su costo, que alcanza los 229,95 dólares en su versión con correa larga.

Críticas por el precio y burlas virales

Desde el momento en que Apple anunció el producto, los usuarios lo rechazaron en redes sociales, asegurando que la empresa “perdió el rumbo” con este lanzamiento.

En X, un usuario escribió: “¡230 dólares por un calcetín roto! Los fanáticos de Apple pagan cualquier cosa por cualquier cosa, siempre y cuando sea de Apple”.

Otros compararon el accesorio con el infame mankini amarillo de Borat, asegurando que el nuevo diseño se veía igual de absurdo.

Varios internautas también recordaron que Apple ya había lanzado accesorios similares hace dos décadas. En 2004, la compañía presentó los iPod Socks —seis pares por 29 dólares— lo que alimentó aún más la indignación por el salto de precio.

“2025: un calcetín para iPhone por 230 dólares. 2004: Steve Jobs anunció calcetines para iPod, 6 por 29”, escribió otro usuario.

Las comparaciones se extendieron incluso a teléfonos Android económicos: “Puedes comprar un Samsung Galaxy A16 por menos de lo que cuesta este calcetín de iPhone”, reclamó un comentarista.

Un diseño de moda que no convence a muchos

El iPhone Pocket está confeccionado con un material acanalado inspirado en la idea de un “trozo de tela”, según Apple. Es compatible con cualquier iPhone y se venderá en colores brillantes como amarillo, morado y rosa.

La versión de correa corta costará 149,95 dólares, mientras que la de correa larga llegará a 229,95 dólares. Estará disponible en tiendas selectas como Apple Soho, en Manhattan, y en línea en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia.

A pesar de las críticas, algunos analistas tecnológicos observaron un tema interesante detrás del lanzamiento.

MG Siegler describió el iPhone Pocket como “un calcetín increíblemente caro”, pero destacó que Miyake fue uno de los diseñadores favoritos de Steve Jobs y señaló una tendencia creciente: transformar el iPhone en un dispositivo portátil cotidiano, más cercano a un accesorio de moda que a un teléfono tradicional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube