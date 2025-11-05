Apple se atreve con su portátil más barato: así será el Mac pensado para estudiantes

Suscríbete a nuestros canales

Apple planea irrumpir en el mercado de portátiles asequibles con el lanzamiento de un Mac económico en la primera mitad de 2026, según reveló Bloomberg News.

Este nuevo modelo marcaría un cambio estratégico para la compañía, que busca atraer a estudiantes, empresas y usuarios ocasionales acostumbrados a los Chromebooks y PC de bajo costo con Windows.

El objetivo: ampliar su base de clientes sin comprometer la experiencia del ecosistema Apple.

Apple rompe esquemas: un portátil por menos de 1.000 dólares

El nuevo portátil, identificado internamente como “J700”, se vendería por debajo de los 1.000 dólares, convirtiéndose en el modelo más barato de la marca.

Apple planea equiparlo con componentes menos avanzados para reducir costos, pero manteniendo la fluidez y eficiencia que caracterizan a sus equipos.

De acuerdo con Bloomberg, el dispositivo ya se encuentra en fase de pruebas dentro de la compañía y en producción inicial con proveedores extranjeros.

El portátil estará dirigido especialmente a estudiantes y usuarios que utilizan el ordenador para navegar por internet, editar documentos o realizar tareas multimedia básicas. También buscará conquistar a quienes hoy prefieren un iPad, pero desean la comodidad de un teclado tradicional.

Un Mac con chip de iPhone: la gran novedad de Apple

Por primera vez en su historia, Apple usará un procesador de iPhone en un Mac, en lugar de los chips diseñados exclusivamente para ordenadores como los M1 o M4.

Las pruebas internas habrían mostrado que el rendimiento del chip del smartphone supera incluso al del M1, utilizado en generaciones anteriores de MacBook.

El nuevo modelo tendrá una pantalla LCD de gama baja, de tamaño ligeramente inferior a las 13,6 pulgadas del MacBook Air, y buscará posicionarse como un rival directo de los Chromebooks más populares entre los estudiantes.

Actualmente, el MacBook Air M4 se mantiene como el portátil más asequible de Apple, con un precio base de 999 dólares, o 899 dólares con descuento para estudiantes.

Con esta movida, Apple intenta fortalecer su presencia en el mercado educativo y empresarial, dos segmentos dominados por las opciones económicas de Google y Microsoft.

Solo en el último trimestre, las ventas de Mac alcanzaron 8.730 millones de dólares, superando las previsiones de Wall Street.

