Xiaomi desafía a Apple: así es la nueva serie de teléfonos en su gama 17

El gigante tecnológico chino Xiaomi lanzó su nueva serie de teléfonos inteligentes, desafiando directamente al recién promocionado iPhone 17 de Apple.

La presentación oficial fue realizada este 25 de septiembre, como parte de una estrategia premium para consolidar su liderazgo.

Según EFE, este lanzamiento no es solo una actualización de hardware, ya que cuenta con un despliegue de tecnología que prioriza la autonomía, la fotografía de élite y un diseño innovador.

Xiaomi presenta su nuevo dispositivo inteligente

La presentación en Pekín reveló un trío de dispositivos:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Los mismos apuntan a redefinir el estándar de potencia en el catálogo de la compañía. El fundador, Lei Jun, fue enfático al calificar la nueva serie como "el estándar más potente en la historia de la compañía".

Este paso, que omite la numeración 16, subraya la ambición de Xiaomi de medirse con la manzana mordida, no solo en rendimiento, sino también en percepción de marca y exclusividad.

La inversión acumulada de más de 100.000 millones de yuanes en I+D durante los últimos cinco años, con planes de duplicar esta cifra, ratifica que esta apuesta por el premium es a largo plazo.

Características de diseño y pantalla que trae el nuevo Xiaomi

La nueva serie abraza una estética minimalista y elegante, pero no renuncia a la innovación. Si bien el modelo base y el Pro contarán con paneles OLED de 6,3 pulgadas, la joya de la corona, el Pro Max, se estira hasta las 6,8 pulgadas.

Lo notable es que todos los displays ofrecen resolución 2K y la avanzada tecnología LTPO, garantizando una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz para una fluidez sin precedentes con eficiencia energética.

Una de las características más disruptivas se reserva para los modelos Pro y Pro Max: la Magic Back Screen. Esta es una pantalla secundaria ubicada en la parte trasera, que inteligentemente rodea el módulo de la cámara.

Su funcionalidad va más allá de un simple adorno, permitiendo a los usuarios visualizar notificaciones, la hora, acceder a shortcuts, desplegar avatares animados e, incluso, servir como un visor secundario para selfies utilizando la cámara principal, elevando la versatilidad fotográfica.

Además, los dispositivos estrenarán el nuevo sistema operativo HyperOS 3.0, basado en Android 16. Una de las novedades destacadas es la interfaz Super Island, diseñada para optimizar la gestión de notificaciones y tareas en segundo plano.

El Xiomi 17 ofrece autonomía de larga duración y carga

Xiaomi puso énfasis especial en la autonomía, equipando a su nueva serie con baterías de gran capacidad. El modelo base incluye una robusta batería de 7.000 mAh con carga rápida por cable de 90W.

Escalando, el Xiaomi 17 Pro alberga 6.300 mAh, pero mejora con 100W de carga rápida y soporte para 50W de carga inalámbrica. El Pro Max lidera el ranking con 7.500 mAh y mantiene la carga de 100W.

La inclusión del potente procesador Snapdragon 8 de quinta generación de Qualcomm en los tres terminales asegura que esta energía se gestione con la máxima eficiencia.

Los modelos Pro y Pro Max están equipados con un sistema de triple cámara trasera de 50 megapíxeles.

Precios y disponibilidad de los nuevos Xiaomi

El precio de partida para el modelo base en China se fija en 4.499 yuanes (equivalente a unos 539 euros o 631 dólares). Con esta política, se espera que el Xiaomi 17 se sitúe en el mercado global en un rango de 700–750 euros, mientras que los modelos Pro y Pro Max podrían acercarse a los 900 y 1.050 euros, respectivamente.

La preventa comienza hoy mismo en China, con la salida a la venta oficial programada para este sábado.

