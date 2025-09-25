¡El Rapto!: qué pasó con la profecía viral del pastor evangélico para este 24 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos días se hizo viral la profecía apocalíptica 'El Rapto', la cual se cumpliría este 24 de septiembre.

Múltiples creadores de contenido cristiano en TikTok se prepararon para lo que esperaban fuera un "rapto bíblico".

Profecía 'El Rapto'

Esta presunta profecía la dio a conocer un pastor sudafricano llamado Joshua Mhlakela, la misma se viralizó rápidamente en las redes sociales.

De acuerdo con la profecía, tendría inicio desde el martes 23 hasta este miércoles 24 de septiembre, durante este período de tiempo supuestamente la gente comenzaría a desaparecer y "el juicio de Dios dejará al mundo irreconocible".

Las personas desaparecidas serían lso verdaderos creyentes de Jesús y serían llevados al cielo por el hijo de Dios, mientras los que se quedan en la Tierra enfrentarían un apocalipsis.

¿Qué dicen los creyentes?

Desde varias partes del mundo, diversos seguidores y creadores de contenido informaron que tomaron medidas para esta fecha, algunos vendieron propiedades, mientras otros prepararon paquetes para ayudar a los que afronten el apocalipsis.

Por su parte, el creador de contenido de Tik Tok AveragePickleballGuy afirmó lo siguiente: "Bueno, este es el Rapto, miércoles 24 de septiembre. Lamento informar que no creo que realmente haya sucedido".

Asimismo, destacó que “todos los que conozco siguen aquí... Mucha gente en mis comentarios me ha dicho que me engañaron y que no sabía de qué hablaba. Simplemente caí en esto, no tenía todos los datos, así que quería disculparme públicamente con todos los que me tomaron en serio”.

