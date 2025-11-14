Dueños de mascotas en EEUU podrían recibir hasta $100 000 de compensación: sepa cómo puede reclamarlos

Suscríbete a nuestros canales

Un acuerdo legal por 5.5 millones de dólares permitirá compensar a numerosos dueños de mascotas en Estados Unidos, tras un retiro masivo de productos de la empresa Mid America Pet Food en otoño de 2023.

La demanda colectiva acusó a la compañía de comercializar alimentos contaminados con salmonela, afectando a marcas populares como Victor Super Premium Pet Food, Eagle Mountain Pet Food y Wayne Feeds.

Aunque la empresa no admitió responsabilidad, aceptó el pago para resolver las reclamaciones. La contaminación por salmonela representa un riesgo sanitario considerable, pudiendo causar en perros y gatos síntomas como letargo, diarrea, fiebre y vómitos.

Compensación

Según informa El Universo, los propietarios afectados tienen plazos definidos para actuar, siendo el 5 de febrero la fecha límite para presentar sus reclamos y optar a las compensaciones.

El monto a recibir depende directamente de la evidencia presentada: los compradores que solo adquirieron el producto pueden recibir 40 dólares, mientras que aquellos con pruebas veterinarias de enfermedad o fallecimiento de su mascota podrían optar hasta 100 000 dólares.

Es importante señalar que la audiencia para la aprobación final del acuerdo se fijó para el 6 de febrero. Los pagos se distribuirán electrónicamente (PayPal o Venmo) o mediante cheque postal.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube