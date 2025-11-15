Una oración, $2.000 y lágrimas: el milagro financiero que vivieron decenas en una iglesia de Texas

Suscríbete a nuestros canales

La Iglesia Concord en Dallas se convirtió en símbolo de esperanza para cientos de personas golpeadas por el cierre del gobierno y los despidos recientes.

Durante el servicio dominical, el pastor principal Bryan Carter pidió a los desempleados y a quienes estaban suspendidos de sus trabajos pasar al frente para orar… pero lo que vino después los dejó sin palabras: 200 feligreses recibieron cheques de $2.000 cada uno.

Carter explicó que la iglesia había identificado a los afectados a través de peticiones de oración enviadas durante las últimas semanas.

“Hay tanto dolor y tantas necesidades, que ver a gente presentarse sin tener ni idea de que esto estaba sucediendo es conmovedor”, afirmó el pastor con voz emocionada ante la congregación.

El gesto solidario no solo sorprendió a los asistentes, sino que también demostró el poder de la comunidad religiosa en tiempos de crisis. “Es un verdadero testimonio de la generosidad del pueblo de Dios, pero también un testimonio de cómo funciona nuestra fe. Hay momentos en los que queremos orar, pero también hay momentos en los que podemos ser la respuesta a la oración”, agregó Carter.

Testimonios que conmueven y un compromiso de ayuda continua

Entre los beneficiados, Kaylon Curry, empleada federal con más de cuatro décadas de servicio, confesó que esta ayuda fue un alivio inesperado.

“He trabajado para el gobierno durante 41 años y he pasado por varios permisos sin sueldo, pero creo que este es el peor de todos”, expresó con lágrimas en los ojos.

Otra feligrés, Camesha Alao, relató que el donativo le permitió evitar el desalojo de su vivienda. “Tenía audiencia el martes y el dinero servirá para pagar mi renta. No me van a desalojar. Solo quiero agradecerles por ser obedientes a Dios y bendecirme a mí y a mi familia”, dijo emocionada.

La iglesia había planeado inicialmente entregar $1.000 por persona, pero la donación fue duplicada gracias a la generosidad de feligreses y donantes anónimos, lo que permitió extender aún más el alcance de la ayuda.

Seguirán con las ayudas

La Iglesia Concord anunció que seguirá apoyando a las familias en crisis con nuevos programas de asistencia, alimentos y orientación financiera.

Su objetivo es ser “una respuesta tangible a la fe y la oración” en momentos en que muchos sienten que la incertidumbre económica los supera.

