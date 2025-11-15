Arizona ofrece becas de hasta $30.000: conoce cuáles son los requisitos y cómo aplicar

Suscríbete a nuestros canales

El programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA) de Arizona está transformando la educación al ofrecer fondos públicos directamente a los padres, dándoles la libertad de personalizar el aprendizaje de sus hijos.

El Departamento de Educación de Arizona (ADE) se encarga de administrar estos fondos, lo que permite a las familias explorar opciones educativas más flexibles, más allá del sistema de escuelas públicas o charter.

Los padres que participan en el programa reciben depósitos de becas, que suelen oscilar entre $7.000 y $8.000 al año para un estudiante sin necesidades especiales.

Para las familias con estudiantes que tienen necesidades especiales o discapacidades, los montos pueden ser considerablemente más altos, superando incluso los $30.000 anuales, dependiendo de la categoría de discapacidad.

¿Cómo usar los fondos ESA?

Los padres administran activamente estos fondos a través de una cuenta especializada y deben utilizarlos en una amplia gama de gastos educativos aprobados. Los usos permitidos incluyen:

Matrícula y cuotas en escuelas privadas (presenciales o en línea).

Servicios de tutoría o terapias educativas.

Materiales curriculares y libros de texto.

Programas de aprendizaje virtuales no públicos.

Otros suministros educativos aprobados.

Al aceptar la ESA, los padres se comprometen a retirar a su hijo del sistema de escuelas públicas o charter y a garantizar que el estudiante reciba instrucción en materias esenciales como lectura, gramática, matemáticas, estudios sociales y ciencias.

¿Quiénes califican a la beca ESA en Arizona?

Desde que se expandió a nivel nacional, el programa ESA se ha convertido en una de las opciones educativas más populares en el país.

Todos los niños en Arizona que están en los grados K-12 pueden acceder a una ESA. Incluso los estudiantes de prekínder con discapacidades son elegibles.

¿Los inmigrantes son elegibles?

El criterio principal para la inscripción es que el estudiante sea residente de Arizona y cumpla con los requisitos para asistir a una escuela pública.

Para solicitar, se necesita demostrar la residencia y presentar documentos como el certificado de nacimiento del estudiante o algún documento legal equivalente.

Aunque la elegibilidad está relacionada con ser un residente de Arizona que puede acceder al sistema de escuelas públicas, el programa no excluye automáticamente a los estudiantes inmigrantes.

Sin embargo, la familia debe asegurarse de cumplir con todos los requisitos de residencia y la documentación legal del ADE.

Se aconseja a las familias inmigrantes que se pongan en contacto directamente con el Centro de Servicio de ESA del Departamento de Educación de Arizona para verificar su elegibilidad específica según su situación de residencia y los documentos que tengan.

