Precio del pollo y pernil en Quinta Crespo: montos actualizados al 18 de noviembre

En redes sociales reportan que en los últimos días el precio del pollo en sus diferentes cortes, ha bajado de precio en algunos mercados populares, al menos en la ciudad de Caracas. De igual manera, se consultó el costo del pernil, proteína muy buscada durante la temporada decembrina.
Según el usuario Ezequiel Negocios en TikTok, el ajuste se registró en uno de los establecimientos más visitados del popular mercado Quinta Crespo, como lo es Páramo.
Precio del pollo: ¿cuánto cuesta hoy en Quinta Crespo?
- Pollo entero: $ 2.79 el kilo
- Alas: $ 3,49 el kilo
- Muslos: $ 2,69 el kilo
- Picadillo: $ 3,99 el kilo
- Milanesa: $ 5,99 el kilo
Precio del cochino
- Costilla de cerdo: $ 8,99 el kilo
- Paleta de cerdo: $ 6,99 el kilo
- Chuleta de cerdo: $ 8,99 el kilo
- Tocino: $ 3,29 el kilo
- Pernil: $ 7,49 el kilo
Quinta Crespo como termómetro del consumo popular
Este mercado se mantiene como referencia para el monitoreo de precios de alimentos en Caracas. Comerciantes y consumidores lo usan como punto de comparación.
Dentro del mercado y en sus alrededores, se puede encontrar una gran variedad de artículos, incluyendo: Hortalizas, verduras, frutas, legumbres, carnes bovinas y porcinas.
Además, pescados, mariscos, charcutería y quesos. También los caraqueños y visitantes pueden encontrar artículos para el hogar, granos y condimentos.
