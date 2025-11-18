Economía

Precio del pollo y pernil en Quinta Crespo: montos actualizados al 18 de noviembre

Comercios cobran según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV)

 

Por Robert Lobo
Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 12:00 pm
Precio del pollo y pernil en Quinta Crespo: montos actualizados al 18 de noviembre

En redes sociales reportan que en los últimos días el precio del pollo en sus diferentes cortes, ha bajado de precio en algunos mercados populares, al menos en la ciudad de Caracas. De igual manera, se consultó el costo del pernil, proteína muy buscada durante la temporada decembrina.

Según el usuario Ezequiel Negocios en TikTok, el ajuste se registró en uno de los establecimientos más visitados del popular mercado Quinta Crespo, como lo es Páramo.

Precio del pollo: ¿cuánto cuesta hoy en Quinta Crespo?

  • Pollo entero: $ 2.79 el kilo
  • Alas: $ 3,49 el kilo
  • Muslos: $ 2,69 el kilo
  • Picadillo: $ 3,99 el kilo
  • Milanesa: $ 5,99 el kilo

Precio del cochino 

  • Costilla de cerdo: $ 8,99 el kilo
  • Paleta de cerdo: $ 6,99 el kilo
  • Chuleta de cerdo: $ 8,99 el kilo
  • Tocino: $ 3,29 el kilo
  • Pernil: $ 7,49 el kilo

Quinta Crespo como termómetro del consumo popular

Este mercado se mantiene como referencia para el monitoreo de precios de alimentos en Caracas. Comerciantes y consumidores lo usan como punto de comparación.

Dentro del mercado y en sus alrededores, se puede encontrar una gran variedad de artículos, incluyendo: Hortalizas, verduras, frutas, legumbres, carnes bovinas y porcinas.

Además, pescados, mariscos, charcutería y quesos. También los caraqueños y visitantes pueden encontrar artículos para el hogar, granos y condimentos.

 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
belleza
Empleo
gastronomía
Estados Unidos
Martes 18 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América