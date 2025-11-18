Arranca el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica y Bono de Fin de año para los jubilados: este es el monto

Suscríbete a nuestros canales

De manera oficial inició este lunes el pago del Ingreso contra la Guerra Económica y la Bonificación de Fin de Año, correspondiente a noviembre del presente año.

De acuerdo con el canal Patria Digital, a través de sus redes sociales, el monto para este bono es de 26.208 bolívares, y tendrá una bonificación de fin de año de 3.276.

Cabe acotar que el Ingreso contra la Guerra Económica, junto con su bonificación, está dirigido al personal jubilado del sector público.

¿Cómo aceptar pagos y transferencias a través de la app veMonedero?

De acuerdo con el grupo IVSS Pensionados de Venezuela, a través de Facebook, son cinco sencillos pasos que se deben cumplir para realizar este trámite.

Instala la aplicación veMonedero desde la Play Store y autoriza todos los permisos

Ingresa con tu usuario y contraseña

Ingresar el código que recibirás en tu teléfono

Coloca un PIN de 4 dígitos dos veces y luego OK

Y sigue los pasos que se te presentarán

