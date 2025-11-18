¿Vuelos retrasados sin indemnización? La polémica medida que protege a las aerolíneas y afecta tu próximo viaje

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Transporte de Estados Unidos oficializó este lunes la eliminación definitiva de la normativa que pretendía obligar a las aerolíneas a indemnizar con efectivo a los pasajeros afectados por retrasos o cancelaciones imputables a las compañías.

Esta decisión entierra la propuesta de la administración anterior, la cual buscaba alinear los estándares estadounidenses con el modelo europeo mediante pagos escalonados de entre $200 y $775, dependiendo de la duración de la espera.

Polémica

Mientras grupos de consumidores y cientos de ciudadanos abogaban por este alivio financiero, el actual gobierno respaldó la postura de la industria aérea según NBC News.

Argumentaron que tales cargas regulatorias terminarían inflando el costo de los boletos y comprometiendo la seguridad operativa en favor de la eficiencia.

Este es un giro importante en la política de protección al viajero donde actualmente ninguna aerolínea nacional garantiza compensación monetaria directa, limitándose solo a vales de comida o reubicación voluntaria.

Panorama delicado

La retirada de esta protección al consumidor ocurre en un momento de alta tensión para la infraestructura aérea, agravada por el reciente cierre gubernamental de más de 40 días.

Dicho cierre saturó el control de tráfico y obligó a la Administración Federal de Aviación a reducir los vuelos comerciales hasta un 6% para gestionar la falta de personal.

Las estadísticas presentadas al departamento señalan que más del 60 % de los retrasos prolongados en los últimos dos años fueron responsabilidad directa de los operadores aéreos.

Este es un dato relevante de cara a la próxima semana de Acción de Gracias, donde la AAA proyecta un movimiento masivo de 82 millones de personas. Ante este escenario de incertidumbre y la falta de garantías de reembolso, se prevé un cambio significativo en los hábitos de transporte para el feriado.

Prevén una mayor cantidad de estadounidenses optando por viajar en automóvil para evitar el caos aeroportuario que se espera entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre.

