Aerolínea Estelar aumenta sus vuelos hacia Madrid desde hoy 17 de noviembre: conozca todos los detalles

A partir de este 17 de noviembre, la Aerolínea Estelar operará tres vuelos semanales directos Caracas - Madrid. La empresa de transporte usa Airbus 330 y 350 y ofrece servicios priority para pasajeros exigentes.

La directivo de Estelar, María Criollo, explicó que, ahora tendrán tres frecuencias a la semana directas a Madrid: lunes, miércoles y viernes.

"La empresa está enfocada en ofrecerle la mayor conectividad a los pasajeros. Hacer conexiones punto a punto, tanto a nivel nacional como internacional, y ofrecerles el mejor servicio", detalló Criollo durante una entrevista en Unión Radio.

Vuelos hacia otros destinos

María Criollo destacó que también tienen el vuelo hacia Panamá, volando los días martes y viernes, y aclaró que no están volando hacia Colombia.

Igualmente, dijo en Unión Radio que tienen varios destinos a nivel nacional: «tenemos nuestro vuelo a San Antonio del Táchira todos los días, tenemos vuelo a Santo Domingo, Barinas, Puerto Ordaz, Maracay y Santa Bárbara del Zulia».

