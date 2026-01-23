¡Exquisita y económica! Guía completa para preparar una torta de piña con menos de 10 ingredientes que siempre tienes en casa

La piña es una fruta tropical rica en propiedades vitamínicas, las cuales aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente ayuda a las personas que padecen de presión arterial alta y obesidad, según la información divulgada por Tua Saúde.
En ese sentido, actualmente la piña suele ser incluida en una amplia gama de postres, específicamente en las tortas, gracias a la frescura que aporta y el exquisito sabor que genera en el resultado final, es decir, después de ser horneada.
Paso a paso para preparar una torta de piña
Ingredientes
500 de harina de avena.
10 rodajas de piña.
3 cucharadas de miel.
1 cucharadita de polvo para hornear.
5 huevos.
100 ml de leche de almendras.
250 g de margarina sin sal.
Preparación
- En un recipiente una la harina, huevos, leche y miel. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.
- Agrega la margarina sin sal, piña y polvo de hornear a la mezcla. Bate durante cinco minutos.
- Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF.
- Retira la torta del horno y déjala enfriar durante 10 minutos.
- Desmolda la torta.
- Decora la torta con el diseño de tu preferencia.
- Sirve y consume la torta de piña.
En definitiva, con pocos ingredientes la persona puede preparar una exquisita torta de piña, la cual funciona para compartir en celebraciones familiares.
