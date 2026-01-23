¡Exquisita y económica! Guía completa para preparar una torta de piña con menos de 10 ingredientes que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

La piña es una fruta tropical rica en propiedades vitamínicas, las cuales aportan múltiples beneficios para el organismo, especialmente ayuda a las personas que padecen de presión arterial alta y obesidad, según la información divulgada por Tua Saúde.

En ese sentido, actualmente la piña suele ser incluida en una amplia gama de postres, específicamente en las tortas, gracias a la frescura que aporta y el exquisito sabor que genera en el resultado final, es decir, después de ser horneada.

Paso a paso para preparar una torta de piña

Ingredientes

500 de harina de avena.

10 rodajas de piña.

3 cucharadas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

5 huevos.

100 ml de leche de almendras.

250 g de margarina sin sal.

Preparación

En un recipiente una la harina, huevos, leche y miel. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la margarina sin sal, piña y polvo de hornear a la mezcla. Bate durante cinco minutos. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF. Retira la torta del horno y déjala enfriar durante 10 minutos. Desmolda la torta. Decora la torta con el diseño de tu preferencia. Sirve y consume la torta de piña.

En definitiva, con pocos ingredientes la persona puede preparar una exquisita torta de piña, la cual funciona para compartir en celebraciones familiares.

