Torta fría de chocolate: guía completa para prepararla fácil y rápido con pocos ingredientes

La torta fría de chocolate a base de ponqué es una de las mejores opciones para quienes desean deleitarse con un sabor fresco, pero extremadamente dulce al mismo tiempo, gracias a la combinación de ingredientes que tiene el referido postre.
Cabe destacar, que el chocolate tiene propiedades vitamínicas que favorecen el sistema cardiovascular, al tiempo que también ayuda a reducir la presión arterial y mejora la capacidad cognitiva, según la información reseñada en Tua Saúde.
Paso a paso para preparar torta fría de chocolate
Ingredientes
5 huevos.
3 cucharadas de miel.
200 ml de leche de almendras.
500 g de harina de avena.
1 cucharadita de polvo para hornear.
250 de margarina.
100 ml de agua.
450 g de cacao en polvo.
1 taza de azúcar.
Preparación
1-En un recipiente mezcla los huevos, harina y margarina hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
2-Agrega la miel y la leche a la mezcla. Bate durante cinco minutos.
3-Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180ºF.
5-Retira la torta del horno y déjala reposar 30 minutos.
6-En una olla mezcla cacao en polvo, azúcar y agua a fuego lento por 10 minutos.
7-Retira la mezcla del fuego y déjala enfriar mínimo 30 minutos.
8-Pica la torta a la mitad y rellánala con el chocolate.
9-Cubre la torta con el chocolate y llévala a la nevera por dos horas.
10-Retira la torta de la nevera.
En definitiva, la torta fría de chocolate es un excelente postre para compartir con familiares y amigos, puesto que con pocos ingredientes obtienes buenos resultados.
Foto cortesía de: freepik
