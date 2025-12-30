Exquisita y saludable: así puedes elaborar una torta de coco con seis ingredientes súper económicos

Suscríbete a nuestros canales

El coco es rico en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, todos contribuyen a fortalecer el sistema digestivo, especialmente optimiza el proceso de absorción de alimentos, lo cual es indispensable para evitar la acumulación de toxinas en el organismo.

De acuerdo a la información reseñada en el portal web Biográ, el coco es un alimento saciante que tiene propiedades antibacterianas y antinflamatorias ideales para el organismo luego de que la persona hace ejercicio. Por otra parte, también mejora la textura de la piel.

Por lo tanto, la torta de coco es una de las más consumidas, gracias al sabor dulce, pero tropical que tiene al mismo tiempo, el cual deleita a los paladares más exquisitos.

Guía para preparar una torta de coco

Ingredientes

5 huevos.

400 g de coco rallado.

500 g de harina de avena.

150 ml de leche de coco.

2 tazas de azúcar.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Preparación

En un recipiente mezcla los huevos, harina y coco rallado. Bate durante cinco minutos.

Agrega la azúcar, leche y polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.

Vierte la mezcla en una tortera.

Lleva la tortera al horno, durante 45 minuto a 180 º F.

Retira la torta del horno y déjala enfriar.

Decora la torta a tu gusto.

Sirve y consume.

¿Con cuál bebida puedes acompañar la torta de coco?

Lo más recomendable es que la persona ingiera una bebida refrescante para que sienta el contraste de sabores, por ejemplo, una limonada o leche de almendras son dos opciones saludables e hidratantes naturales.

En conclusión, la torta de coco fácil y rápida de preparar, por ello, funciona perfectamente para la merienda cotidiana, puesto que, con pocos ingredientes se obtienen abundantes porciones.

