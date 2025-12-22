Disfruta de una deliciosa torta de naranja: aprende a elaborarla con menos de 10 ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

La torta de naranja es uno de los postres más consumidos en el mundo, gracias a la combinación de textura y sabores que deleitan a cualquier paladar.

A su vez, es propicio acotar que la naranja es una fruta rica en vitamina C, fibra y antioxidantes los cuales fortalecen el sistema inmunológico, optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, además, controla la presión arterial, según la información reseñada en el portal web Tua Saúde.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar una torta de naranja

Ingredientes

500 g de harina de avena.

200 ml de leche de almendras.

350 ml de jugo de naranja.

5 cucharadas soperas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

5 huevos.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

250 g de margarina sin sal

Preparación

1-Vierte la harina, huevos, leche, miel y jugo de naranja en un recipiente. Mezcla hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la margarina a la mezcla y bate por tres minutos.

3-Añade el polvo de hornear y bicarbonato de sodio a la mezcla. Bate por cinco minutos.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180º F.

5-Retira la torta del horno y déjala enfriar.

6-Desmolda la torta de naranja.

7-Pica y consume.

En conclusión, la torta de naranja es un postre fácil y rápido de elaborar. Asimismo, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados, es decir, es una buena alternativa para celebraciones familiares.

Foto cortesía de: freepik

