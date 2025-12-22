Disfruta de una deliciosa torta de naranja: aprende a elaborarla con menos de 10 ingredientes

La torta de naranja es uno de los postres más consumidos en el mundo, gracias a la combinación de textura y sabores que deleitan a cualquier paladar.
A su vez, es propicio acotar que la naranja es una fruta rica en vitamina C, fibra y antioxidantes los cuales fortalecen el sistema inmunológico, optimiza el funcionamiento del sistema digestivo, además, controla la presión arterial, según la información reseñada en el portal web Tua Saúde.
Paso a paso para preparar una torta de naranja
Ingredientes
500 g de harina de avena.
200 ml de leche de almendras.
350 ml de jugo de naranja.
5 cucharadas soperas de miel.
1 cucharadita de polvo para hornear.
5 huevos.
1 cucharadita de bicarbonato de sodio.
250 g de margarina sin sal
Preparación
1-Vierte la harina, huevos, leche, miel y jugo de naranja en un recipiente. Mezcla hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.
2-Agrega la margarina a la mezcla y bate por tres minutos.
3-Añade el polvo de hornear y bicarbonato de sodio a la mezcla. Bate por cinco minutos.
4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180º F.
5-Retira la torta del horno y déjala enfriar.
6-Desmolda la torta de naranja.
7-Pica y consume.
En conclusión, la torta de naranja es un postre fácil y rápido de elaborar. Asimismo, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados, es decir, es una buena alternativa para celebraciones familiares.
