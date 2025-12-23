¡Sin azúcar ni huevos! Aprende a elaborar una exquisita torta de zanahoria con ingredientes económicos y en menos de 45 minutos

Suscríbete a nuestros canales

La zanahoria mejora la digestión, previene el envejecimiento prematuro y aporta brillo a la piel, gracias a sus componentes, los cuales son absorbidos rápidamente por el organismo, según la información publicada por Tua saúde.

En ese contexto, la zanahoria es uno de los vegetales más consumidos en el mundo, gracias a las propiedades que contiene, especialmente vitamina A, calcio, fósforo, magnesio y zinc, todos aportan múltiples beneficios al organismo.

Por lo tanto, existen múltiples opciones de recetas saludables a base de zanahoria, una de las más destacadas es la torta del referido vegetal, la cual es ideal si deseas consumir un delicioso postre.

Paso a paso para preparar una torta de zanahoria

Ingredientes

100 ml de leche de almendras.

300 g de harina de avena.

4 cucharadas de miel.

200 g de zanahoria rallada.

150 g de nueces.

1 cucharadita de canela en polvo.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Preparación

En un recipiente vierte la harina de avena, canela, leche y zanahoria. Bate durante cinco minutos. Agrega la miel, nueces y polvo de hornear a la mezcla. Bate hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno durante 40 minutos a 180ºF. Retira la torta del horno y déjela enfriar. Desmolda la torta, decórala a tu gusto. Pica y consume.

En conclusión, la torta de zanahoria es ideal para compartir con tus seres queridos. Además, con pocos ingredientes obtienes suficientes porciones, las cuales al momento de degustar puedes complementar con una bebida refrescante.

