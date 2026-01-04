Postre económico: así puedes elaborar una deliciosa y saludable torta de auyama con pocos ingredientes

La auyama cuida el sistema cardiovascular, optimiza el funcionamiento del aparato digestivo y cuida los riñones, según la información publicada en el portal web La vanguardia.
Cabe destacar, que la auyama es un alimento rico en vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra y magnesio que aporta múltiples beneficios para la salud, especialmente para aquellas personas que deben fortalecer su sistema inmunológico.
Así puedes preparar una deliciosa torta de auyama
Ingredientes
500 g de puré de auyama.
4 huevos.
1 taza de azúcar.
300 g de harina de trigo.
1 cucharadita de polvo para hornear.
250 ml de leche de vaca.
1 cucharada de mantequilla.
Preparación
1. En un recipiente mezcla la harina, puré y huevos. Bate hasta que todos los ingredientes se incorporen en su totalidad.
2. Añade la azúcar, polvo de hornear y mantequilla. Bate la mezcla durante cinco minutos.
3. Agrega la leche y mezcla durante tres minutos.
4. Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno durante 35 minutos a 180º F.
5. Retira la torta del horno y déjala enfriar.
6. Decora la torta a tu gusto.
En conclusión, la torta de auyama es económica, fácil y rápida de preparar, además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados, por ende, funciona para celebraciones familiares.
Foto cortesía de: freepik
