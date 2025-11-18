Beneficios

Gran jornada del Movimiento Somos Venezuela en Caracas: fecha, lugar y servicios a ofrecer

Por 2001

Martes, 18 de noviembre de 2025 a las 03:00 pm
Gran jornada del Movimiento Somos Venezuela en Caracas: fecha, lugar y servicios a ofrecer

El Movimiento Somos Venezuela invita a una gran jornada de servicios gratuitos, el próximo sábado 22 de noviembre, en la Calle Real del Lídice, parroquia La Pastora en Caracas.

La actividad comenzará a las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. La atención será por orden de llegada.

Servicios a ofrecer durante la jornada

  • Registro Chamba Juvenil
  • Actualización de datos en el Sistema Patria
  • Medicina general
  • Dotación de medicinas
  • PNB
  • Misión Nevado
  • Equipos Movilnet
  • Registro de adultos mayores
  • Mercal: bodega móvil
  • Instituto Nacional de Nutrición

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Internacionales
belleza
Empleo
Estados Unidos
farándula
Martes 18 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América