Gran jornada del Movimiento Somos Venezuela en Caracas: fecha, lugar y servicios a ofrecer

El Movimiento Somos Venezuela invita a una gran jornada de servicios gratuitos, el próximo sábado 22 de noviembre, en la Calle Real del Lídice, parroquia La Pastora en Caracas.
La actividad comenzará a las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. La atención será por orden de llegada.
Servicios a ofrecer durante la jornada
- Registro Chamba Juvenil
- Actualización de datos en el Sistema Patria
- Medicina general
- Dotación de medicinas
- PNB
- Misión Nevado
- Equipos Movilnet
- Registro de adultos mayores
- Mercal: bodega móvil
- Instituto Nacional de Nutrición
