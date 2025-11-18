Gran jornada del Movimiento Somos Venezuela en Caracas: fecha, lugar y servicios a ofrecer

Suscríbete a nuestros canales

El Movimiento Somos Venezuela invita a una gran jornada de servicios gratuitos, el próximo sábado 22 de noviembre, en la Calle Real del Lídice, parroquia La Pastora en Caracas.

La actividad comenzará a las 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. La atención será por orden de llegada.

Servicios a ofrecer durante la jornada

Registro Chamba Juvenil

Actualización de datos en el Sistema Patria

Medicina general

Dotación de medicinas

PNB

Misión Nevado

Equipos Movilnet

Registro de adultos mayores

Mercal: bodega móvil

Instituto Nacional de Nutrición

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube