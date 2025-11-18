¿Cuánto cuesta visitar el Museo de los Niños en Caracas? Conozca los detalles actualizados y áreas claves

Suscríbete a nuestros canales

El Museo de los Niños es uno de los lugares más emblemáticos de Caracas, para el aprendizaje y la diversión.

A través de los años, se consolidó como una visita tradicional para las familias, ofreciendo experiencias interactivas que despiertan la curiosidad en niños, jóvenes y hasta adultos.

Si estás planeando una salida a este museo, es fundamental conocer los detalles de acceso, horarios y qué esperar para que la experiencia sea lo más provechosa y divertida posible.

¿Dónde se encuentra ubicado?

El Museo se ubica en el sector de Parque Central, Nivel Bolívar, frente al Paseo Vargas, en el centro de Caracas. Es una zona de fácil acceso.

Precio de las entradas

El costo de la entrada general es de $6 más IVA, lo que resulta en un total aproximado de $6.96 por persona, tanto para niños como para adultos.

Las entradas se compran directamente en la taquilla; actualmente no se requiere reservación.

Los horarios varían según el día de la semana:

Miércoles a Viernes: de 9:00 am a 4:30 pm.

Sábados, Domingos y Feriados: de 10:00 am a 4:30 pm.

Edad recomendada y tipo de público

Aunque el nombre sugiere que es solo para niños, el Museo de los Niños está diseñado para toda la familia. Las exhibiciones están pensadas para apoyar el aprendizaje formal, por lo que son ideales para: miños (desde edad preescolar en adelante), jóvenes y adultos.

Además, el museo se caracteriza por ser interactivo. Las áreas temáticas te permiten experimentar directamente, en lugar de solo observar. Algunas de las experiencias más destacadas incluyen:

Ciencia y Tecnología : aprender sobre física, química, y biología con módulos que puedes tocar y manipular.

: aprender sobre física, química, y biología con módulos que puedes tocar y manipular. Comunicación : conocer cómo funcionan los medios de comunicación y las telecomunicaciones.

: conocer cómo funcionan los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Ecología y el Espacio : explorar temas del medio ambiente, la naturaleza y la astronomía.

: explorar temas del medio ambiente, la naturaleza y la astronomía. Experiencias Únicas : caminar por un vagón de tren real, simular ser parte de un medio de transporte o manipular un robot (sujeto a disponibilidad).

: caminar por un vagón de tren real, simular ser parte de un medio de transporte o manipular un robot (sujeto a disponibilidad). El Recorrido: el tiempo de visita es libre y depende de cuánto tiempo dediques a cada una de las actividades.

Cabe destacar que el Museo de los Niños no tiene estacionamiento propio. Se sugiere utilizar los estacionamientos cercanos, como:

El Estacionamiento del Complejo Urbanístico Parque Central.

El Sambil de la Candelaria.

Otras opciones y actividades (costo adicional)

Además de la entrada general, puedes adquirir boletos para salas especiales:

La emoción de vivir… sin drogas: una exhibición especial sobre prevención. Precio: $4 más IVA ($4.64 total).

Paleontología / Dinosaurios: sala con información sobre dinosaurios (sujeto a disponibilidad y cambios). Precio: $3 más IVA ($3.48 total).

El Rincón de los Cuentos: área de lectura y fantasía. Precio: $4 más IVA ($4.64 total).

