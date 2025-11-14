Dónde estudiar las dos carreras con mayor demanda de matrícula en Venezuela: esto ofrecen las universidades

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente se dio a conocer por el exdecano de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Nerio Naranjo, un aumento significativo en las carreras de Agronomía y Veterinaria.

Estudiar estas disciplinas en Venezuela prepara profesionales capaces de gestionar los recursos naturales, optimizar la producción agrícola y pecuaria, y garantizar la salud animal y pública.

A lo largo del territorio nacional, diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, se dedican a formar a los futuros expertos del agro.

Estas universidades no solo proporcionan los conocimientos teóricos necesarios, sino que también cuentan con campos experimentales, laboratorios y convenios para realizar prácticas, asegurando una formación integral.

Universidades con la carrera de Agronomía

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Su sede en Maracay, estado Aragua (Facultad de Agronomía), posee una de las facultades más antiguas y con mayor tradición.

Esta ofrece una formación completa en producción vegetal, suelos, y zootecnia. Cuenta con vastas extensiones de campos experimentales y una sólida base de investigación.

Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG)

Ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico, su enfoque está puesto en el desarrollo de la agricultura de los llanos, haciendo énfasis en la producción de cultivos extensivos y la adaptación a climas de sabana.

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM)

En Coro, estado Falcón, ofrece la carrera de Ingeniería Agronómica con una visión de desarrollo sostenible, adaptada a las condiciones semiáridas de la región, enfocándose en la gestión de recursos hídricos.

Universidades con la carrera de Medicina Veterinaria

Universidad Central de Venezuela (UCV)

Nuevamente su sede en Maracay, estado Aragua (Facultad de Ciencias Veterinarias), es el centro de formación veterinaria más emblemático del país. Dispone de un Hospital Veterinario y fincas para prácticas, cubriendo desde la clínica de pequeñas especies hasta la salud de grandes animales (ganadería).

Universidad del Zulia (LUZ)

En Maracaibo, estado Zulia (Facultad de Ciencias Veterinarias), con un fuerte enfoque en la ganadería tropical debido a la ubicación del estado, la Universidad del Zulia prepara a profesionales en producción animal, salud pública y clínica.

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA)

En Barquisimeto, estado Lara (Decanato de Ciencias Veterinarias), reconocida por su programa, ofrece una formación integral con énfasis en la salud animal y la inspección de alimentos de origen pecuario, contando con instalaciones para la práctica clínica y de campo.

Otras casas de estudio con opciones similares

Además de las mencionadas, otras instituciones contribuyen a la formación en el sector, a menudo bajo el título de Ingeniero Agrónomo o con menciones específicas:

Universidad de Oriente (UDO): ofrece Agronomía en Jusepín, estado Monagas.

Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA): ofrece Agronomía en varias extensiones a nivel nacional.

Institutos y Colegios Universitarios: también ofrecen programas técnicos superiores relacionados con la agropecuaria, como el T.S.U. en Producción Agropecuaria, en distintas regiones.

